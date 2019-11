Italo, con il nuovo orario i viaggi giornalieri salgono a quota 116 Un treno no stop ogni 30 minuti tra Roma e Milano; Veneto sempre più strategico: 4 nuovi viaggi tra Milano e Venezia, 2 nuovi collegamenti Roma-Venezia di Marco Morino

3' di lettura

Al via la nuova stagione invernale del treno Italo. Una stagione che si annuncia ricca di nuovi collegamenti, saranno ben 18 infatti i servizi giornalieri che Italo introdurrà a partire dal cambio orario invernale (15 dicembre 2019) e nel corso dei prossimi mesi. Diciotto nuovi servizi che porteranno a 116 i viaggi giornalieri della flotta di Italo.

La navetta Roma-Milano

Fra questi ci saranno 10 ulteriori servizi no stop fra le città di Roma e Milano , portando il totale di questi collegamenti diretti a 32, ossia un treno no stop ogni 30 minuti nelle ore di punta. I nuovi servizi introdotti riguardano tutto l’arco della giornata: a partire dalle 6,30 del mattino (collegamento che da Roma permetterà di arrivare a Milano per l'inizio della giornata lavorativa), passando per il primo pomeriggio (un treno in partenza alle 14,15 da Milano Centrale e uno alle 15,05 da Roma Termini) arrivando fino a sera con una nuova partenza da Termini alle 20,05. Roma e Milano, inclusi i no Stop, saranno servite fra loro da ben 64 servizi quotidiani.

Veneto strategico

Per il capoluogo lombardo però le novità non finiscono qui, ci saranno 4 nuovi servizi anche con il Nord Est: 2 partenze in direzione Venezia (7,35 e 19,35) e altre 2 che da Venezia raggiungeranno Milano Centrale (partenza da Venezia Santa Lucia alle 7,57 ed alle 18,57), portando a 18 i viaggi al giorno fra le due città, meta di numerosi uomini d'affari oltre che di tanti turisti (anche internazionali) che ogni giorno utilizzano Italo per visitare le bellezze dei due capoluoghi.

Per Venezia non finiscono qui le sorprese, infatti ci saranno 2 nuovi collegamenti anche con Roma,salendo così a 22 i viaggi giornalieri fra le 2 città, portando a 40 i servizi Italo che ogni giorno collegano la città lagunare col resto del network.

Roma, interessata dai 10 nuovi no stop con Milano, dai 2 nuovi servizi con Venezia, arriverà a ben 97 collegamenti al giorno anche grazie alle 2 nuove corse da e per Verona (partenza alle 8,25 da Roma Termini ed alle 16,20 da Verona).