Italo: «Mai arrivati agli operatori i fondi del decreto rilancio da 1,2 miliardi» Il fondo avrebbe dovuto coprire le perdite accumulate da marzo a luglio, poi la copertura è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 di Marco Morino

Italo è in grande difficoltà. La compagnia ferroviaria privata dei treni ad alta velocità è stata investita in pieno dall’onda lunga della pandemia. E ora lotta per sopravvivere, in totale solitudine. Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo, parla con pacatezza, ma sottolinea la gravità della situazione. In gioco c’è il futuro di 1.500 dipendenti più l’indotto (altri 5mila posti). Italo non dispone di sussidi, gli introiti sono rappresentati esclusivamente dalla vendita dei biglietti. È un’impresa totalmente a mercato. E con la domanda a picco, anche i ricavi sprofondano.

Dottor La Rocca, a sette mesi di distanza dal lockdown che cosa l’ha delusa maggiormente?

Il totale disinteresse della classe politica per le imprese come la nostra. Mi spiego. Con il decreto rilancio di metà maggio era stata prevista la creazione di un fondo di ristoro a sostegno delle imprese di trasporti a mercato, ovvero Alta velocità e servizi merci. Parliamo di circa 1,2 miliardi da distribuire in 15 anni a favore di tutti gli operatori. Inizialmente il fondo avrebbe dovuto coprire le perdite accumulate da marzo a luglio, poi la copertura è stata estesa fino al 31 dicembre 2020. Peccato però che il fondo esiste solo sulla carta e non nella realtà.

Perché?

Perché il decreto attuativo, che avrebbe dovuto rendere operativo il fondo e disponibili le risorse, non è mai stato emanato. Sono quattro mesi che aspettiamo inutilmente. E intanto ogni giorno che passa noi perdiamo fatturato.