Italo, nuove selezioni a Milano il 30 gennaio. C’è posto per 20 hostess e steward Disponibili 20 posti per Hostess e Steward di stazione. Richiesta la conoscenza della lingua inglese di Marco Morino

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Continua la campagna di recultamento del treno Italo. La compagnia ferroviaria privata Italo organizza insieme ad Adecco una giornata di recruiting per il 30 gennaio 2020. Lo Station Day si terrà presso la sede di Adecco a Milano, in via Tolmezzo 15. In questa giornata Italo presenterà prima la realtà aziendale ai candidati, per poi passare a una fase di pre selezione con prove di gruppo per terminare poi il tutto con un colloquio individuale con ogni singolo partecipante.

Hostess e Steward di stazione

La figura professionale che Italo ricerca in questa occasione è quella di Hostess e Steward di stazione, che quotidianamente si occupa di accogliere i viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni, di erogare i servizi previsti nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati e di fornire costante supporto ai passeggeri, sempre con professionalità e cortesia.

Chi interessato a candidarsi per questo ruolo, spiega l’azienda in una nota, dovrà essere in possesso di requisiti quali diploma o laurea, preferibilmente un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito di vendita, servizi e accoglienza alla clientela, un’ottima conoscenza dell'inglese (se inoltre il candidato conosce ulteriori lingue oltre all’inglese costituirà requisito preferenziale) e disponibilità a lavorare su turni.

La selezione