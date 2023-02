Italo, il nuovo welfare premia i figli dei dipendenti bravi a scuola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cristian si è lasciato alle spalle la scuola elementare con il livello avanzato in tutte le materie. Edoardo ha fatto il salto dalla prima alla seconda media con tutti dieci. Luca si è diplomato al liceo scientifico con 100 su 100 ancora minorenne e adesso studia ingegneria elettrica. Che cosa hanno in comune? Sono tre figli di dipendenti di Italo e i loro risultati scolastici sono stati premiati con una borsa di studio della società di trasporto ferroviario che ha deciso di allargare il welfare, pensando proprio a loro, giovani e meritevoli. La società ha infatti assegnato 21 borse di studio, di cui 4 alla memoria dell’ingegner Giuseppe Sciarrone, socio fondatore, per premiare il merito ed incentivare il talento dei figli dei dipendenti dalla quindi elementare al liceo.

Dalla società spiegano che «i giovani rappresentano il futuro su cui investire. È nostro compito premiare il merito, responsabilizzarli e renderli cittadini migliori. Queste borse di studio sono un incentivo a tutti quegli studenti, giovani ragazze e ragazzi, che potranno diventare il motore del nostro Paese nei prossimi anni». Tra gli obiettivi, oltre a incentivare il merito c’è sicuramente il sostegno alla genitorialità, visto che nella famiglia di Italo il 25% dei 1.400 dipendenti è genitore e si contano quasi 600 figli. La metà è in età scolare. Il progetto si inserisce all’interno della visione ben più ampia di crescita sostenibile e di welfare aziendale, con cui Italo porta avanti progetti mirati ad includere e sostenere l’intera comunità.