Italo sospende la maggior parte dei treni, personale in Cig A seguito del Dpcm, la società ferma la maggior parte dei treni. Restano 2 servizi sulla direttrice Roma-Venezia e 6 su Napoli-Milano-Torino

Dopo le nuove misure anti-covid previste dal Dpcm in vigore dal 5 novembre, Italo «dal 10 novembre, sospenderà la maggior parte dei servizi giornalieri del suo network, a causa della riduzione della domanda di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutta la nazione e della introduzione delle limitazioni riguardanti la mobilità interregionale da e per territori strategici della propria offerta». Per l'azienda «la situazione che si sta verificando per il trasporto Alta Velocità è identica a quella realizzatasi durante il lockdown di primavera, quando si registrò un crollo della domanda del 99 per cento.

Italo manterrà 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla direttrice Napoli-Milano-Torino e applicherà la cassa integrazione al proprio personale.

«La decisione di Italo di cancellare la maggior parte dei propri collegamenti a seguito delle misure introdotte dal nuovo Dpcm del Governo, coinvolge migliaia di utenti italiani che avevano acquistato nei giorni scorsi biglietti per tratte ora soppresse dalla società» afferma in una nota il Codacons, assicurando che che «vigilerà sul pieno rispetto dei diritti dei consumatori da parte dell'azienda ferroviaria, e fornirà assistenza in caso di problemi con i rimborsi dei biglietti».