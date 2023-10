Italo treni, il 50% passa al gruppo MSC: nuovo azionista di maggioranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Msc della famiglia Aponte rileva il 50% dei treni Italo dal fondo infrastrutturale americano Global Infrastructure Partners (Gip). Dopo una trattativa iniziata prima dell’estate, arriva a conclusione in queste ore il riassetto del gruppo Italo.

La nuova compagine societaria di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori spa vedrà quindi gli svizzeri di Msc detenere un pacchetto azionario intorno al 50%, mentre il fondo Gip passa dal 72,6% attuale al 35 per cento.

L’obiettivo, si legge in una nota è di «stabilire un partenariato strategico di lungo periodo per lo sviluppo futuro di Italo». La restante quota di circa il 50% in Italo continuerà ad essere di proprietà di Gip, che avrà una governance congiunta con Msc, con alcune entità del Gruppo Allianz e fondi gestiti da Allianz Capital Partners oltre ad altri co-investitori.

L’accordo, commenta il group president di Msc, Diego Aponte, «dimostra il nostro impegno di lunga data per l’Italia e il sostegno al trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità nel Paese». Inoltre, aggiunge, «“riflette l’obiettivo del nostro gruppo di sviluppare ulteriormente modalità di trasporto sostenibili, sia per i passeggeri che per le merci». Il completamento dell’operazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di concorrenza nelle giurisdizioni interessate.



L’operazione, secondo le indiscrezioni, avverrà sulla base di un equity value di circa 3,2 miliardi, al netto di 900 milioni di debito.