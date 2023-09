Italrugby al Mondiali, esordio vittorioso con la modesta Namibia

Ascolta la versione audio dell'articolo

SAINT-ETIENNE - Ci sono una vittoria con punteggio molto “largo” (52-8, sulla Namibia, primo tempo 17-8) e il primo posto solitario nel girone che comprende anche Nuova Zelanda e Francia, grazie al bonus conquistato per il numero di mete fatte (sette, ben più delle quattro che servono per ottenere il punto extra). Così l'Italia - davanti a 35mila spettatori - può concludere con soddisfazione una giornata che però, per la maggior parte del match contro una delle squadre più deboli del torneo, non l'ha vista sufficientemente concentrata ed efficace.

Il punto supplementare è arrivato al 10' della ripresa e poi, per dilagare con tre mete in cinque minuti contro un'avversaria stremata, gli Azzurri hanno dovuto comunque aspettare l'ultima parte del match. Meglio comunque lo schieramento del secondo tempo, con Page-Relo mediano di mischia al posto di Varney, Capuozzo passato da ala a estremo, Allan - infallibile al piede, con 8 centri su 8 - tornato nel ruolo di mediano di apertura, spostando Garbisi a primo centro.

Tommaso Allan

A inizio gara due mete nel giro di pochi minuti (di Lorenzo Cannone, poi votato man of the match, all'11' e Garbisi al 18') potevano far pensare a un match già in discesa, ma non è stato così, soprattutto a fronte di errori di tecnica e di “sufficienza”. E la marcatura degli ammirevoli africani, realizzata dall'ala Mouton in bandierina al 21', riapriva parzialmente il match. La ripresa partiva proponendo due mete ravvicinate (di Lamb e Capuozzo, finalmente chiamato in causa con più frequenza), ma poi bisognava aspettare 25 minuti per la tripletta conclusiva, firmata da Faiva, dal sempre positivo Zuliani e da Odogwu.

A fine gara il capitano Michele Lamaro ha rimarcato che per molti Azzurri si trattava della prima partita in un Mondiale e che questo ha richiesto un po' di adattamento, anche a fronte di una difesa che riusciva a mettere pressione.

Crowley: troppi turnover concessi ai nostri avversari

Il ct Kieran Crowley assicura che una vittoria con 50 punti marcati sarebbe stata sicuramente una buona prospettiva alla vigilia. «Però - queste le sue parole - nel primo tempo non è andata come volevamo, e nel corso di tutta la gara abbiamo concesso 22 turnover, decisamente troppi. I cambi di schieramento fatti nella ripresa significano che possiamo permetterci diversi scenari: d'altronde Ange (Capuozzo, ndr) è un estremo naturale e Paolo Garbisi ha giocato n.12 anche nel suo club. Oltre ai 15 titolari, in distinta vanno altri otto giocatori e questo ci permette di considerare vari scenari».