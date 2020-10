Italy, the restart: ora serve passare dalle parole ai fatti

La richiesta generalizzata è di concretezza, come hanno ricordato il vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, e il vice presidente per le filiere e le medie imprese, Maurizio Marchesini. La prima ha chiesto il rifinanziamento del fondo per l'internazionalizzazione delle medie imprese, mentre il secondo ha spezzato una lancia per il rilancio di Industria 4.0, condiviso dal ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

L'elenco degli intervenuti, durante tre pomeriggi fitti di appuntamenti (qui la cronace delle giornate: 1 - 2 - 3), è lungo. E non è possibile darne conto con completezza in questo editoriale.

Ma l'impegno, prima di tutto verso i lettori, è di riprendere gli argomenti più significativi nelle prossime settimane. L'obiettivo è dare un contributo al rilancio dell'economia di questo nostro, straordinario Paese. La strada è lunga e il sentiero è stretto.

Occorre, come ha suggerito nell'intervento in apertura dei lavori il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, disegnare «subito una strategia di medio e lungo termine per il supporto al rafforzamento della crescita e al recupero della produttività» lanciando «un grande patto per l'Italia».

Invito raccolto in chiusura dei tre giorni di forum dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che, proprio citando Bonomi, ha sottolineato come «istituzioni e imprese devono marciare insieme».