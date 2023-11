“Italy X”, la nuova iniziativa di certificazione per le aziende italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È stata presentata oggi a Roma la nuova iniziativa di certificazione per le aziende italiane messa a punto da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria. Un progetto unico in Italia creato per riconoscere, attribuire valore e dare visibilità alle imprese che incarnano e rappresentano i valori dell’italianità: ricerca della qualità, stile, cura del dettaglio e creatività. La certificazione, di durata biennale, consente di individuare le imprese dotate della capacità di ideare, progettare, innovare e produrre secondo i tratti distintivi della tradizione italiana, andando oltre la semplice fabbricazione del prodotto.

Il conseguimento del marchio da parte della singola azienda è subordinato al superamento di un audit condotto da primari enti di certificazione indipendenti sulla base di un Disciplinare definito da Il Sole 24 Ore. La Certificazione è rivolta a due target di imprese del comparto manifatturiero: da un lato le PMI fino a 50 milioni di fatturato all’anno e dall’altro le Grandi Aziende con fatturato superiore ai 50 milioni all’anno. Alla scadenza della certificazione è previsto il rinnovo attraverso un nuovo audit.

Loading...

Alla presentazione del progetto da parte di Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE, e Maurizio Marchesini, Vice Presidente per le Filiere e le Medie Imprese di Confindustria, è stato svelato il marchio “ItalyX – Certified Italian Excellence” sviluppato con il supporto dell’agenzia di comunicazione Pomilio Blumm e registrato da Il Sole 24 Ore. Il logo rappresenta il DNA che caratterizza le aziende manifatturiere italiane, espresso nelle tre parole del suo pay off: Italia ed Eccellenza, un binomio inscindibile quando si parla di qualità, stile, cura del dettaglio, creatività, e Certificazione, per sottolineare il rigore alla base del disciplinare e del processo con cui il marchio viene concesso in licenza alle aziende richiedenti. Combinando la parola chiave “Italy” con l’esponente “X”, il logo intende evocare sia la grande tradizione italiana che la sua capacità di innovazione.

Alla presentazione dell’iniziativa è seguito il dibattito sul valore dell’italianità nel posizionamento competitivo delle imprese con alcuni top manager di aziende, diverse per dimensioni e settore di appartenenza, rappresentative dei valori dell’italianità: Fedele Usai, Managing Director Dolce Gabbana, Cosimo Rummo, Presidente e AD Pastificio Rummo SpA, Fabio Rossello, Amministratore Delegato Paglieri SpA, Filippo Lintas, General Manager Sapio Life Italia, Tiziana Di Gennaro, Consigliere di amministrazione Centro Orafo il Tarì, Massimo Centonze, Amministratore Delegato ITP Industria Termoplastica Pavese, Francesca Nonino, Responsabile Comunicazione Web Nonino Distillatori.

“Valorizzare le imprese italiane e l’eccellenza che rappresentano significa sostenere la nostra economia e promuovere la crescita del nostro paese. Questo è un impegno che Il Sole 24 Ore porta avanti da 158 anni e la certificazione che abbiamo presentato oggi risponde a questa nostra mission. Con ItalyX Il Sole 24 Ore e Confindustria vogliono supportare con un’iniziativa concreta quella che è una delle ricchezze del nostro paese, il settore manifatturiero, rafforzandone la riconoscibilità sui mercati interni ed esteri” ha commentato Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE.