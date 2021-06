Italygate, il cast dietro la tesi d’un complotto anti-Trump tra Roma e gli Usa

L'associazione da lei gestita, Institute for Good Governance, riporta per indirizzo ufficiale la storica villa con 22 stanze da letto della North Wales Farm in Warrenton Virginia. È una proprietà in realtà messa in vendita per quasi 30 milioni di dollari.

All'indomani delle elezioni del 2020, Edwards si fece intervistare lì da un Tv dell'Islanda. E disse che era sua e che ci viveva. «Questa è la mia stanza», raccontò. «È uno spazio molto privato». Quando l'intervistatore islandese le fece notare che lo spazio non appariva affatto vissuto e che la proprietà era elencata tra quelle in vendita nell'area, lei replicò che l'aveva di recente acquistata.

Il giallo della villa

Non proprio. La villa, ha evidenziato il Post, è invece di proprietà di una società di David B. Ford, finanziare comparso lo scorso settembre. La vedova di Ford ha detto di non conoscere affatto Edwards e alla vista delle immagini della signora nella villa rispose: «Cosa ci fa a casa mia»? La verità sembra essere che Edwards è anche agente immobiliare,e forse così vi ha ottenuto accesso anche se non era tra coloro ai quali la vendita della proprietà era stata affidata.

Edwards al crocevia dell'Italygate

Come è arrivata Edwards a giocare un ruolo cruciale nell'Italygate? Con un intreccio di molteplici strade, tra scalate sociali e politiche in circoli arrivati vicino a Trump, premiati dal clima di disinformazione fomentato dall'ex Presidente e dai suoi alleati e collaboratori.

Nella ricostruzione del Post, la tesi cospirativa avrebbe trovato particolare spinta in America dopo articoli usciti su La Verità. La squadra di Trump, indicavano questi, esaminava la possibilità che un funzionario dell'ambasciata di Roma avesse lavorato con una non identificata società del settore della Difesa italiana per manipolare le elezioni americane.