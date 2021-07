2' di lettura

Itelyum punta al Sud e acquisisce la pugliese Castiglia, storica azienda di Massafra, in provincia di Taranto. E consolida così l’offerta di soluzioni ambientali per il settore dell’economia circolare. Attualmente Itelyum - leader nazionale e player internazionale nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali - attraverso gli impianti del gruppo, gestisce complessivamente oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti speciali, genera ricavi di circa 400 milioni di euro. L'azienda, che ha il quartier generale a Pieve Fissaraga, in provincia di Lodi, h a oltre 700 dipendenti e 23 siti operativi.



L’azienda investe al Sud

Investendo nella grande infrastruttura pugliese per la gestione dei rifiuti, Itelyum amplia l'offerta di servizi integrati per l'industria nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali. L’operazione si inserisce in uno scenario di crescita per il Sud, in coerenza con le linee guida di Next Generation Eu, al riequilibrio territoriale e al rilancio della sua competitività.

Codognola: «Si amplia l'offerta verticale di gestione sostenibile delle acque e fanghi da depurazione»

L’acquisizione, sottolinea Marco Codognola, amministratore delegato Itelyum, «ci permette di ampliare l'offerta verticale di gestione sostenibile delle acque e fanghi da depurazione, di rafforzare le sinergie all'interno dei siti operativi e posizionarsi come player di riferimento per la gestione dei rifiuti industriali nel sud Italia, attraverso servizi integrati verso la grande industria nazionale privata e pubblica». Nell'ottica dello sviluppo sostenibile, spiega Codognola, «lavoriamo a supporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la Regione Puglia è pronta per questa incredibile opportunità che permetterà alle eccellenze del comparto di creare nuova occupazione, aumentare la qualità dell'ambiente, preservare le risorse naturali e ridurre le emissioni di gas serra».

L’azienda acquisita opera da 20 anni nella gestione sostenibile dei fanghi

Castiglia opera da 20 anni nei settori della gestione sostenibile dei fanghi rivenienti dal trattamento e depurazione delle acque e dei servizi ad alto valore aggiunto per la grande industria, fra i quali gestione e manutenzione delle reti idriche e degli impianti acquedottistici, demolizioni, bonifiche, risanamenti e revamping di impianti industriali, e servizi ambientali portuali. L'azienda, con all'attivo oltre 120 dipendenti e un moderno impianto di stoccaggio e trattamento che gestisce oggi 45mila t/anno di rifiuti, in corso di ampliamento e già autorizzato per 90mila t/anno. Ha una flotta che conta più di 200 automezzi e macchinari dedicati e offre servizi nella gestione sostenibile di rifiuti speciali pericolosi e non.