Iter stragiudiziale, avvocato istruttore al debutto ma senza aumento dei compensi

In pratica, nella convenzione di negoziazione assistita si potrà prevedere la possibilità per gli avvocati di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti per la controversia e di chiedere alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti a lei sfavorevoli (ma favorevoli a chi li ha richiesti). L’attività si dovrà svolgere nel rispetto del contraddittorio e con la partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte.

I decreti delegati dovranno disciplinare l’utilizzabilità in giudizio delle prove raccolte, ferma restando la possibilità del giudice di rinnovare dichiarazioni e testimonianze. Andranno previste garanzie per le parti e per i terzi, inclusa la possibilità di non rendere dichiarazioni (si anticiperà l’intervento del giudice per acquisirle). Chi dichiarerà il falso incorrerà in sanzioni penali, mentre sottrarsi all’interrogatorio comporterà conseguenze processuali anche sulle spese di giudizio. E gli abusi dei legali costituiranno grave illecito disciplinare.