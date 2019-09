Iterchimica, con il grafene l’asfalto dura più del triplo di Antonio Larizza

3' di lettura

Un supermodificante per asfalto a base di grafene che, mescolato al bitume tradizionale, è in grado di aumentare la durata della pavimentazione stradale del 250%, a fronte di un incremento dei costi compreso tra il 10 e il 15 per cento.

Brevettato da Iterchimica, società della bergamasca attiva da 50 anni nel settore degli additivi per l’asfalto, Gipave - questo il nome del supermodificante - è stato posato ieri a Milano sulla strada provinciale 35 Milano-Meda. Mentre a metà ottobre si asfalerà un tratto della strada provinciale 40 Lacchiarella. Con queste due sperimentazioni - avviate in collaborazione con Città metropolitana di Milano - l’azienda conta di ultimare nel 2019 i test di laboratorio e sul campo, per arrivare alla commercializzazione del prodotto a partire dal 2020.

Sia il prodotto (l’additivo Gipave) che il processo produttivo sono coperti da brevetto internazionale. Per raggiungere il risultato Iterchimica ha sfruttato un bando da 6 milioni di euro di Regione Lombardia (Por Fesr 2014-2020 per innovazione e competitività), coordinando da capofila l’attività di ricerca e sviluppo di una cordata che ha visto la partecipazione di G.Eco (società di servizi per la raccolta rifiuti del Gruppo A2A), Università di Milano Bicocca e Directa Plus: azienda di Lomazzo (Como), incubata in ComoNExT e quotata all’Aim di Londra, specializzata nella produzione e fornitura di prodotti a base di grafene.

La miscela bituminosa è coperta da segreto industriale. «Per ottenerla abbiamo lavorato anni in laboratorio - spiega Federica Giannattasio, amministratore delegato di Iterchimica - partendo dall’intuizione di utilizzare il grafene. La sfida è stata trovare la giusta dose, quella che fosse in grado di dare le caratteristiche di resilienza volute senza fare però lievitare eccessivamente i costi di produzione». Una sfida vinta inserendo nella mescola, oltre al grafene, additivi già sviluppati da Iterchimica e una quantità di plastica dura riciclata. «Si tratta di plastica dura - spiega Giannattasio - per intenderci quella dei vecchi giocattoli, che solitamente non viene raccolta perché non vi sono processi industriali che la sfruttano per il riciclo. Per la nostra mescola si è rivelata un componente fondamentale, tanto che con G.Eco abbiamo iniziato a raccoglierla, per ora nelle piattaforme ecologiche della provincia di Bergamo».

L’Università di Milano Bicocca, partner della cordata, ha invece condotto i test di laboratorio e gli studi sull’impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento, ottenendo dati molto incoraggianti rispetto all’impatto dell’asfalto tradizionale. «La maggior sostenibilità è data - spiega l’ad di Iterchimica - dalla durata più che doppia del manto stradale e dal fatto che si utilizza materiali riciclati».