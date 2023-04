Itinerari enogastronomici in Toscana

Un itinerario in Toscana tra mare, montagna e collina seguendo il tema dell'enogastronomia. E' un percorso reso possibile grazie alla costituzione del Distretto Rurale della Toscana del Sud, formato da 20 produttori dell'agroalimentare che si sono uniti in un percorso comune per la crescita dei territori della provincia di Arezzo, Grosseto, Livorno e Siena. Nasce così Farmers in Toscana, un progetto ambizioso, guidato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

2/8 Menu