Its Academy Meccatronico Veneto al top di adesioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono arrivate adesioni da tutto esaurito per l’Its Academy Meccatronico Veneto, che ha da poco chiuso le selezioni. I numeri raccontano un anno di svolta e di grande apprezzamento da parte di famiglie, studenti e aziende che accoglieranno i ragazzi prima in tirocinio e poi al lavoro. Qui si formano figure specializzate molto richieste: da anni le aziende chiedono a gran voce tecnici superiori per sostenere la crescita, l’innovazione e lo sviluppo del sistema produttivo.

I numeri dell’Its Academy Meccatronico Veneto

Grazie alle adesioni raccolte, nel biennio 2021-23 l’Its Academy Meccatronico Veneto potrà contribuire a questa richiesta ai massimi livelli: con un totale di 5 profili formativi, 22 corsi attivi (12 del 1° anno e 10 del 2°) in 10 sedi saranno 540 gli studenti che si formeranno come tecnici superiori per il settore meccatronico, della cyber security, dei big data.

Loading...

Il tasso di occupazione al 98%

I neo diplomati hanno dunque compreso che il 98% di occupabilità a sei mesi dal diploma, misurato dalla classifica nazionale Indire, è un dato reale e che apre notevoli opportunità. Un dato confermato dalle 180 aziende coinvolte nell’operatività dell’Its Meccatronico Veneto che accolgono i super tecnici una volta diplomati: futuri project manager, manutentori, progettisti, ma anche data scientist, database manager e industrial cyber security manager che aziende come Mevis, Carel, Acciaierie di Verona, Pietro Fiorentini, Salvagnini, AGCO, Imanpack, Breton, Dallan, Piovan, solo per fare qualche esempio, assorbono ogni anno. E sono in crescita nel 2021 i corsi proposti nelle diverse sedi: si registra una copertura capillare di quasi tutte le province del Veneto con un’offerta formativa di uno o più percorsi.

Il link con imprese e territorio

Questo grazie anche al supporto costante della regione Veneto che ha un’attenzione particolare verso gli Its che co-finanzia, attraverso il Fondo Sociale Europeo, con il ministero dell’Istruzione.Sempre gettonatissimi i corsi di area meccatronica di Tecnico per l'Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici presenti a Schio (VI) e Treviso, e di Tecnico Superiore per l'Automazione e Sistemi Meccatronici a Vicenza, Verona, Padova, Montebelluna (TV), Conegliano (TV), Mestre (VE) e da ottobre anche nella nuova sede di Belluno: un traguardo, quest'ultimo, condiviso e raggiunto grazie al supporto di Confindustria Belluno Dolomiti, degli istituti superiori e delle istituzioni locali per rispondere ad una precisa richiesta delle imprese del territorio. Adesioni oltre ogni aspettativa anche per le figure in area ICT e Digital che contribuiranno a governare i sistemi di produzione industriale digitalizzati e ad analizzare e proteggere la mole di dati insiti ormai in ogni impianto: Industrial Cyber Security Specialist, Tecnico per Industry 4.0, e il nuovo corso di Machine Learning & Data Scientist proposto a Padova.

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi