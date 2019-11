Its Red Academy, la fucina dei talenti per l'edilizia “green”

Its Red Academy, la fucina dei talenti per l’edilizia “green”

Una delle prime fondazioni Its nate in Italia e attiva su due regioni, la Lombardia e il Veneto, dove forma manager e specialisti 4.0 nel settore delle costruzioni e dell'edilizia sostenibile. E' la Its Red Academy, struttura nata 8 anni fa a Padova e cresciuta poi con altre sedi, che vanta un tasso di occupazione dei diplomati vicino al 90%, tra i più alti d'Italia, premiato anche dalla classifica Indire.