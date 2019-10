Its, la scelta alternativa alla laurea con il record di occupati

APPROFONDIMENTI: Its passepartout per il lavoro, ecco perché vanno potenziati

Nota positiva per il nostro Paese rilevata dal rapporto Ocse è invece quella rapida occupabilità dei giovani che escono dai nostri Istituti tecnici e professionali. Nell'anno scolastico 2018-2019 il 30,7% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado frequentavano gli Istituti tecnici e il 14% gli Istituti professionali, a fronte del 55,3% di iscritti nei Licei. Pochi laureati rispetto agli altri Paesi e al tempo stesso difficoltà al loro rapido inserimento nel lavoro. Come spiegare questa contraddizione? Una risposta la troviamo nei dati Ocse ed Eurostat che abbiamo visto, con l'asimmetria evidente tra un mercato del lavoro in difficoltà a trovare figure, in particolare nell'ambito ingegneristico e tecnologico e un'offerta sovrabbondante di “lauree deboli”, per l'attuale mercato del lavoro, provenienti dall'area umanistica.

Un mismatch tra competenze richieste e disponibili che negli ultimi anni è andato parzialmente riducendosi grazie agli Its, i percorsi di specializzazione tecnica post diploma nati per formare figure destinate all'inserimento nelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.Al tempo stesso, per fortuna, assistiamo all'emergere di esperienze che prefigurano percorsi virtuosi, dove una “laurea debole”, ad esempio in filosofia, lettere, psicologia o giurisprudenza si trasforma rapidamente in “laurea forte e ricercata” non appena il giovane integra il suo percorso con esperienze o studi legati alla robotica, all'intelligenza artificiale o più semplicemente alla statistica o alla matematica. Questi percorsi formativi dove le competenze hard e soft sono integrate iniziano ad affacciarsi nell'offerta formativa, in particolare quando nascono dall'incontro tra università, aziende, istituti di ricerca, ma rappresentano ancora una piccola minoranza rispetto alla cultura della separazione.La separazione tra formazione tecnico professionale e formazione manageriale e comportamentale, è ancora ben presente anche nelle aziende, ed è figlia di una riproduzione acritica dei modelli scolastici del nostro Paese.

Ma la spinta di innovazione portata dalla rivoluzione tecnologica, che attraversa ogni settore e ogni dimensione aziendale, apre una stagione inedita per innovare forme, contenuti, metodi di gestione dell'aggiornamento delle persone in azienda, sia essa privata che pubblica. Siamo agli inizi di un profondo processo di reskilling che, nell'arco dei prossimi 5 anni, coinvolgerà milioni di lavoratori. Attualmente oltre l'80% della formazione aziendale è dedicata all'aggiornamento tecnico e alla formazione obbligatoria con il tempo rimanente dedicato alla formazione sulle soft skill. La formazione tecnica è normalmente gestita da personale interno, colleghi esperti che dedicano mediamente dalle 5 alle 15 giornate del proprio lavoro nell'addestramento dei colleghi, e molte grandi organizzazioni, come Tim, Bnl, UnipolSai, Ovs, Fs e tante altre aziende italiane, hanno delle vere e proprie “faculty” interne, dove è mediamente coinvolto il 2% del personale, dedicate all'aggiornamento continuo del proprio personale. In questo enorme processo di reskilling appena avviato, il tema dell'integrazione delle competenze hard con quelle soft sarà la sfida dei sistemi formativi, con un salto culturale necessario per tutti gli attori del sistema, scuole pubbliche e private, sistemi formativi aziendali e Fondi interprofessionali.