Its Turismo Veneto, master in marketing delle Dolomiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dolomiti Tourism Marketing & Communication è il nome del nuovo Master di ITS Academy Turismo Veneto dedicato alla Gestione dell’ospitalità delle aree montane. Il corso partirà ad ottobre 2023 a Belluno. È un percorso biennale di alta formazione post diploma innovativa, orientata al contatto diretto e continuo con il mercato del lavoro. Le unità formative sono infatti progettate per rispondere alle competenze più richieste dalle imprese creando un match perfetto tra le nuove figure legate al mondo del turismo e il mercato. Da oltre 12 anni ITS Academy Turismo Veneto specializza figure professionali, diplomandole al 5° livello EQF (European Qualification Framework) riconosciuto e spendibile in Europa. «In due anni di formazione restituiamo figure con una spiccata predisposizione verso la digitalizzazione e l’utilizzo di tecniche innovative di comunicazione web, con competenze di hospitality e di gestione degli eventi, con più del 50% delle ore svolte all’interno delle aziende» dice il presidente dell’ITS Academy Turismo Veneto Massimiliano Schiavon. «La partenza del corso con sede a Belluno ci consentirà di formare professionisti in grado di gestire la complessità dei grandi eventi montani, come le Olimpiadi 2026, con un livello innovativo di ospitalità strettamente calata nel territorio». Il nuovo corso avrà sede presso la CCIAA Treviso Belluno proprio nel centro storico della città.