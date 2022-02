ItsArt, Andrea Castellari è il nuovo amministratore delegato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Castellari è il nuovo amministratore delegato di ItsArt, società che gestisce la piattaforma streaming dell'arte e della cultura italiana promossa dal Ministero della Cultura e oggi disponibile in 27 Paesi dell'Unione Europea oltre che in Uk. La società ha Cdp al 51% e al 49% Chili (scelta da Cdp a seguito di una selezione), con l’obiettivo di distribuire in streaming, a pagamento, cultura e arte italiana nel mondo.

Andrea Castellari arriva in ItsArt dopo aver maturato una lunga esperienza nel settore dell'entertainment, nel quale per oltre vent'anni ha ricoperto importanti incarichi in alcune delle maggiori realtà internazionali. In particolare, è stato Evp e Ceo Italia, Medio Oriente e Turchia di ViacomCBS, Svp South Europe di Discovery e Vice President e Direttore Commerciale di Turner, società del gruppo Time Warner. Precedentemente, Castellari ha lavorato per un decennio nel mondo della carta stampata, in gruppi come Mondadori e Hachette Rusconi.

«La scelta del nuovo Amministratore - spiega una nota - si inserisce nel percorso di diffusione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo e potrà consentire di perseguire il rafforzamento della crescita di ItsArt a livello internazionale con l'acquisizione di nuove partnership e l'apertura di nuovi mercati».