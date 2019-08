Iva, stop parziale all’aumento anche con l’esercizio provvisorio Prima della legge di autorizzazione possibile un decreto per bloccare gli aumenti di aliquota con maggiori entrate da e-fattura e minori spese per Quota 100 e Reddito di Davide Colombo e Marco Mobili

Senza contromisure l'Iva aumenterà e costerà 541 euro in più a famiglia

Se la crisi politica non si risolvesse in tempi utili per il varo della legge di Bilancio 2020-2022, o se la manovra non venisse approvata da un Parlamento senza maggioranze anche solo momentanee, si aprirebbe la strada per l’esercizio provvisorio (Ep), previsto dall’articolo 81 comma 5 della Costituzione e regolato dalla nuova legge di Contabilità di finanza pubblica (la 196/2009, articolo 32). Una strada, vale dirlo subito, gestibile senza drammi particolari, già battuta in passato (i precedenti più recenti sono il 1986 e il 1988; ministri del Tesoro prima Giovanni Goria e poi Giuliano Amato) e che potrebbe addirittura essere percorsa senza far scattare le clausole Iva.

La prima tappa è una legge che autorizzi il governo a esercitare provvisoriamente il bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi. Se non bastassero con un’altra legge si può prorogare il termine: è avvenuto nel 1986, quando l’Ep previsto fino a fine gennaio venne prolungato di un altro mese, e nel 1988, quando un Ep di due mesi venne prorogato per un terzo, fino a fine marzo. Le spese autorizzate (impegni e pagamenti) sono quelle a legislazione vigente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’Ep, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se si tratta di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi.

Facciamo tre esempi per capire: gli stipendi della Pa o altri tipi di spese correnti sono frazionabili mese per mese e verrebbero autorizzati fino a fine aprile, nel caso di una Ep di quattro mesi. Altre spese legate a diritti soggettivi come “Quota 100” o il Reddito di Cittadinanza, tanto per fare due esempi di attualità, sono invece obbligatorie, quindi andrebbero garantite comunque. Terzo esempio: una spesa in conto capitale che scatta durante l’Ep, supponiamo nel mese di gennaio. In questo caso la Ragioneria generale dello Stato dovrà valutare se affrontarla in tutto o in parte, avendo cura di non innescare eventuali contenziosi e spese per interessi a danno dell’Erario.

