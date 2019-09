Iva autoscuole, una legge contro l’irretroattività di Maurizio Caprino

Diventa ufficiale l’impegno del Governo per attutire l’impatto dell’Iva sulle autoscuole. Il sottosegretario all’Economia, Pierpaolo Baretta, ha risposto al question time del 25 settembre in commissione Finanze alla Camera confermando che «sono allo studio proposte normative» per rendere non retroattiva l’applicazione delle imposte ai corsi di scuola guida per la patente. Esattamente ciò che chiedono le associazioni delle autoscuole.

Dunque, il Governo sta mettendo a punto un testo. «Un intervento che entrerà nel primo provvedimento utile», secondo quanto Baretta ha dichiarato subito dopo al Sole 24 Ore. Ci si sta lavorando già da qualche giorno.

Un primo testo si vedrà domani, quando a Montecitorio verrà presentata alla stampa la proposta di legge dei deputati del MoVimento 5 Stelle Francesca Anna Ruggiero e Diego De Lore. Iniziative sono state annunciate da altre forze politiche.

Lo scoglio da aggirare è la retroattività dell’Iva al 2014, stabilita dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 79/E del 2 settembre scorso) come inevitabile applicazione di una sentenza della Corte Ue del 14 marzo (causa C-449/17). Occorre quindi trovare una formulazione che possa evitare una procedura d’infrazione europea. Il sentiero è piuttosto stretto.