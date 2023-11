Iva evasa per 50 milioni: arrestati due coniugi di Gallarate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Iva evasa per 50 milioni: in carcere una coppia di Gallarate. La Guardia di finanza del Comando provinciale di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per due coniugi, emessa dal gip di Busto Arsizio su richiesta della Procura europea della sede Milano al termine di un’indagine sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per evadere l’Iva.

Un complesso sistema di triangolazioni, quello messo in atto dagli indagati secondo gli inquirenti, che avrebbe portato così all’Erario imposte per circa 50 milioni di euro. L’indagine della Compagnia di Gallarate ha riguardato una frode nel settore del commercio di AirPods, hard disk e hardware informatici. Sono state individuate 13 società italiane e una estera (in Croazia), gestite di fatto dai due.

È emerso che uno dei coniugi risulta colpito da precedenti misure cautelari per truffa e bancarotta e per questo era stato già stato arrestato una prima volta in Germania. I proventi della frode erano spesi in ristoranti e auto di lusso (Lamborghini, Maserati, Audi Q8) e in importanti investimenti a Dubai e Hong Kong, pietre preziose del Ghana e hotel di lusso in Puglia.