Iva, no «categorico» dal Movimento 5 Stelle all’aumento nel Def Ancora una smentita da fonti M5S sul possibile aumento dell’Iva in sede di Manovra. «Basta con titoli fuorvianti e false ricostruzioni», chichiara il viceministro all’Economia

1' di lettura

«Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di “rimodulazione” dell’Iva. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l’Iva non deve aumentare. Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell’Iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo». Si esprimono in questi termini alcune fonti del Movimento 5 Stelle, parlando alle agenzie. Parole cui fanno eco quelle del viceministro all’Economia Laura Castelli.

«Lo stiamo dicendo da settimane», ha dichiarato. «Basta con titoli fuorvianti e false ricostruzioni. L’Iva non si aumenta.

Non èragionevole che sulle patatine fritte ci sia l’imposta al 4%. O

che sia al 10 quella sui prodotti da collezione». Gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti sono uno dei temi caldi nei rapporti tra M5S e Pd. Da lì, secondo le ipotesi sul tavolo, potrebbero arrivare fino a 5 miliardi. Sul punto sono arrivate le bordate di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che hanno messo in campo direttamente i leader Luigi Di Maio e Matteo Renzi per dire no ai ritocchi dell’Iva. Che per il momento, però, restano sul tavolo.