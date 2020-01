Iva, pensioni, spending review e sconti fiscali: sul tavolo del Governo dossier da oltre 15 miliardi

Tutti i risparmi di Quota 100

C’è poi la partita su Quota 100. Con la NaDef di settembre il Governo ha ipotizzato 1,7 miliardi di risparmi nel 2020. La legge di bilancio appena approvata dal Parlamento prevede espressamente, tra l’altro, l’utilizzo di 300 milioni per le coperture (garantite con la clausola taglia-spesa da 1 miliardo).

In tutto si tratterebbe di 2 miliardi. Ma dall’ultimo monitoraggio dell’Inps è emerso che la minor spesa da Quota 100 il prossimo anno potrebbe essere di 2,6 miliardi (si veda Il Sole 24 Ore del 3 gennaio).

Una dote consistente che, in parte, dovrebbe essere utilizzata per irrobustire il taglio del cuneo fiscale nel 2021 (al momento è finanziato un intervento da 5 miliardi). E che, per un’altra fetta, potrebbe essere usata per allestire la riforma previdenziale con una “mission” precisa: ammorbidire l’impatto dello scalone di inizio 2022, causato dalla fine della sperimentazione di Quota 100, e garantire nuova flessibilità d’uscita senza mettere a repentaglio la sostenibilità del sistema previdenziale.

Ma nel Governo c’è anche chi punta a utilizzare tutti i risparmi per misure di tipo espansivo, in primis fiscali. Su questo dossier già nelle prossime settimane cominceranno a pronunciarsi le parti sociali al tavolo sulle pensioni annunciato dal Governo.

Il dossier sulla spending review

Sempre nelle prossime settimane dovrebbe prendere corpo un altro dossier messo ufficialmente in agenda dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, fin da ottobre: quello sulla nuova spending review. Secondo lo schema-Gualtieri, dovrebbe nascere in tempi rapidi una commissione ad hoc con il non facile compito di individuare i flussi di spesa realmente aggredibili senza toccare le uscite per Welfare, istruzione e ricerca. E evitando in ogni caso tagli troppo pesanti per scongiurare ricadute di tipo recessivo. Fin dai mesi scorsi alcuni tecnici del Mef hanno ipotizzato un primo intervento da 2-3 miliardi, ovvero qualcosa di più, ma non troppo, rispetto alla riduzione “diretta” di spesa operata con l’ultima manovra.

