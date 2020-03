Ivass scrive alle società: prudenza sulla cedola e su stipendi manager

I diversi orientamenti tra le compagnie

In proposito, va segnalato che tra le società assicurative quotate Cattolica ha già stabilito nelle scorse settimane di “congelare” la cedola. Diversamente, sia il consiglio di amministrazione di Generali che quello del Gruppo Unipol hanno fissato il dividendo e la relativa approvazione.

In particolare, il board del Leone di Trieste ha previsto di proporre all’assemblea la distribuzione di 0,96 euro ad azione da mettere in pagamento il prossimo 20 maggio per un ammontare complessivo è di 1,5 miliardi di euro. Di conseguenza la decisione ultima sul tema, stante così le cose, spetterebbe agli azionisti in sede di riunione, prevista per il prossimo 30 aprile. Nei giorni scorsi, sollecitati a riguardo, i grandi soci, tra i quali Mediobanca che nel caso dovrebbe rinunciare a un assegno prossimo ai 200 milioni di euro, hanno fatto capire di voler attendere in proposito indicazioni precise dall’Ivass. Indicazioni che ieri sono arrivate e a questo punto, volendo, la compagnia ha certamente tempo e modo per cambiare orientamento.

L’ordine del giorno dell’assise prevede una delibera al momento generica e che ruota attorno alla destinazione dell’utile 2019. Ragion per cui il consiglio di amministrazione potrebbe considerare di procedere, così come hanno già fatto diverse banche, di sospendere ogni decisione sul dividendo fino al prossimo autunno in modo tale da avere ben chiara l’evoluzione dell’emergenza in atto. Si vedrà, allo stato nessuna decisione è stata assunta.

Lo stesso vale per Unipol che, come anche le altre compagnie, è in attesa di leggere la missiva dell’Autorità per avviare le opportune valutazioni. La holding, allo stato, ha previsto di riconoscere ai propri azionisti, principalmente il mondo delle cooperative, 0,28 euro a titolo (+56% sull’anno precedente) mentre la controllata UnipolSai punterebbe a mettere in pagamento 0,16 euro a titolo (+10%). La decisione, salvo ripensamenti, dovrebbe passare al vaglio delle assemblee il 29 e il 30 aprile.