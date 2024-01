Iveco brilla, Goldman alza il target price a 13,20 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brilla a Piazza Affari Iveco Group che dopo aver toccato un +7%, attestandosi saldamente in testa al FTSE MIB. In un report Goldman Sachs ribadisce il buy sul titolo in vista dei risultati del 2023 che verranno presentati il nove febbraio e del Capital Markets Day del 14 marzo. La casa d'affari alza il target price a 13,20 euro dai precedenti 12.

In particolare, secondo gli analisti, «il trend di miglioramento degli utili continuerà nel breve e medio termine. Abbiamo ulteriormente aumentato del 5% il nostro Ebit industriale per l'esercizio 2024 e stimiamo un incremento del 18% rispetto al consensus sull'Ebit di quest'anno, prevedendo quindi che la sovraperformance associata alle aspettative già battute sugli utili continuerà nel 2024». Inoltre Goldman ritiene che nel Capital market day il management «introdurrà nuovi obiettivi a breve e medio termine dato che nel 2023 la società avrà già superato i 15 miliardi di ricavi industriali. Pertanto, prevediamo un nuovo obiettivo di margine Ebit industriale superiore al 5% e un obiettivo di vendite per il 2024 di oltre 15 miliardi di euro. Inoltre, prevediamo che gli obiettivi per l’anno fiscale 2026 verranno migliorati dal margine Ebit industriale del 5-6% a "high single digit"».