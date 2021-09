Iveco e Nikola alzano il velo sui nuovi camion elettrici

3' di lettura

La partnership tra Nikola, Iveco e Fpt Industrial comincia a dare frutti, nonostante le vicissitudini finanziarie e giudiziarie della start up americana. Quest’ultima dopo la traumatica uscita di scena del suo fondatore e ceo Trevor Milton, accusato di frode criminale per avere mentito su «quasi tutti gli aspetti del business» per sostenere l’andamento del titolo, non ha interrotto i programmi con Iveco e Ftp, la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita ...