Iveco Group in rosso dopo i conti del I trimestre e il rialzo della guidance

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Inizio di contrattazioni sull'ottovolante per Iveco Group dopo i conti del primo trimestre 2023 e il rialzo della guidance per l'intero anno. I titoli della società produttrice di bus e veicoli commerciali hanno avviato le contrattazioni in deciso rialzo, balzando in testa al Ftse Mib con un massimo toccato a 8,274 euro, per poi scivolare in fondo al segmento principale, fino a un minimo a 7,602 euro, in calo di oltre il 4 per cento. Prima dell'apertura dei mercati, Iveco Group ha pubblicato i conti del primo trimestre, risultati per quasi tutti gli indicatori in linea o sopra le attese del consensus. Solo il free cash flow industriale (negativo per 593 milioni) è stato peggiore delle previsioni e secondo Intermonte «ciò è dovuto a un livello di inventario più elevato derivante da una domanda elevata, nonché a problemi di carenza di componenti e catena di approvvigionamento».

Risultati sopra o in linea con le attese

Nel dettaglio, Iveco Group ha registrato un utile netto adjusted di 63 milioni di euro (21 milioni di euro di aumento rispetto al primo trimestre 2022), che principalmente esclude l’impatto negativo dopo le imposte di 44 milioni di euro derivante dall’acquisizione concordata della partecipazione totalitaria in Nikola Iveco Europe GmbH. L'utile netto è stato di 10 milioni di euro, contro una perdita di 15 milioni un anno fa. Il risultato diluito per azione adjusted è pari a 0,21 euro (in aumento di 0,06 euro rispetto al primo trimestre 2022). Il consensus era per un utile netto adjusted di 47 milioni e un eps adjusted di 0,19 euro. I ricavi consolidati di 3.399 milioni (+11,5%) e i ricavi netti delle Attività industriali di 3.328 milioni (+10,6%) sono stati in linea con le previsioni. Sopra le attese di 119 milioni è stato l'Ebit adjusted delle Attività industriali, risultato pari a 134 milioni di euro, con margine del 4% (attese per un margine al 3,6%).

Alzate le previsioni per l'intero 2023

Iveco Group ha anche alzato la guidance per l'intero 2023 anche se ha indicato di mantenere prudenza nelle stime. La società prevede un Ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 600 e 640 milioni di euro (la precedente guidance era tra 550 e 590 milioni); ricavi netti delle Attività industriali in rialzo, con un aumento dal 3% al 5% rispetto al 2022 (da in crescita del 2-3%); Ebit adjusted delle Attività industriali in rialzo, tra 510 e 550 milioni di euro (da 460-500 mln). «Iveco Group ha registrato un set di risultati molto migliori del previsto a livello di contoeconomico, principalmente grazie al contributo dei prezzi rispetto all'inflazione che hanno spinto la redditività al di sopra delle previsioni», hanno commentato gli analisti di Intermonte che hanno confermato il giudizio "outperform" con target di prezzo a 10,70 euro. Anche per Equita, i risultati del primo trimestre sono stati «migliori delle attese nonostante sia evidenziata la persistenza di problemi di supply chain e shortage di componenti» e hanno ribadito il giudizio "buy" con prezzo obiettivo a 12 euro.

In un anno il titolo ha corso del 50%

Va comunque detto che il titolo registra un rialzo del 52% rispetto a 12 mesi fa e anche rispetto all'inizio dell'anno - seppur viaggi sotto i massimi di febbraio (9,488 euro la chiusura del 13 febbraio) - è comunque in rialzo. Nella prima seduta del 2023, il 2 gennaio, le azioni Iveco Group hanno toccato un minimo a 5,74 euro in chiusura.