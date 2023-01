Iveco tra i migliori in Borsa, accordo su blindati anfibi piace a analisti

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Iveco Group viaggia a passo rapido a Piazza Affari, facendo meglio del FTSE MIB. A spingere gli acquisti la notizia che Idv fornirà 36 Veicoli Blindati Anfibi (Vba) in versione Trasporto Truppa alla Marina militare italiana. Il contratto rientra nell’ambito di un programma di ampliamento e rinnovamento della flotta di veicoli della Difesa per incrementare la capacità operativa nazionale di proiezione dal mare da parte della Marina Militare Italiana.

L’acquisto di Vba dal Governo rientra nel programma pluriennale che prevede l’acquisizione di 64 veicoli, con una prima tranche di 34 per la quale era stimata un budget di 326 milioni di euro nello schema di decreto di gennaio 2022. Non sono state menzionate tempistiche per la consegna dei 36 veicoli da Iveco Defence, tuttavia la conclusione del programma di acquisto dello stato italiano è prevista nel 2034. Secondo gli analisti di Intermonte, «benché il contributo al fatturato del gruppo sui prossimi anni sia difficile da stimare vista la mancanza di visibilità sulla tempistica effettiva delle vendite, vediamo positivamente questa notizia che conferma nuovamente la validità dell’offerta di veicoli di Iveco Defense, facendo seguito alla vittoria dell’importante gara dell’esercito brasiliano per veicoli blindati Centauro III annunciato a novembre». Il Vba è un veicolo 8x8 capace di operare su tutti i tipi di terreno ed in grado di essere lanciato e recuperato da una nave anfibia in mare aperto, offrendo al tempo stesso un’eccellente mobilità ed un’elevata protezione balistica, anti-mina e anti-Ied. Il veicolo anfibio destinato alla Marina Militare si basa sul Superav 8x8, che è la piattaforma veicolare anfibia sulla quale è stato realizzato l’Acv, il veicolo anfibio per il Corpo dei Marines Usa, in partnership con Bae Systems.