Iveco: lascia il Cfo Francesco Tanzi, già avviata ricerca successore

Francesco Tanzi, «dopo aver contribuito in maniera significativa nel suo ruolo di chief financial officer alla riuscita dello spin-off e al primo anno di Iveco Group come azienda indipendente, assumerà un nuovo incarico in un altro settore industriale entro la fine del terzo trimestre di quest’anno».

È quanto si legge in una nota di Iveco Group, in cui si sottolinea che il processo di ricerca per identificare la persona che succederà a Tanzi è già iniziato, con la prospettiva di assegnare l’incarico entro la fine di questo periodo transitorio. «Voglio ringraziare Francesco per ogni suo contributo sin dalla creazione di Iveco Group come azienda indipendente, periodo durante il quale abbiamo impresso un deciso impulso nell’esecuzione dei nostri piani per il futuro», ha detto Gerrit Marx, Ceo di Iveco Group.

Previsioni al rialzo per il 2023

Iveco Group ha registrato risultati sopra le attese nel primo trimestre dell’anno e alzato la guidance per l’intero 2023 anche se ha indicato di mantenere prudenza nelle stime. La società prevede un Ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 600 e 640 milioni di euro (contro i 550-590 milioni della vecchia guidance); ricavi netti delle Attività industriali in rialzo, con un aumento dal 3% al 5% rispetto al 2022 (da in crescita del 2-3%); Ebit adjusted delle Attività industriali in rialzo, tra 510 e 550 milioni di euro (da 460-500 milioni).