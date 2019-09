Iveco non lascerà l’Italia dopo lo spin off

Case, New Holland e Steyr i marchi principali di questo primo gruppo di attività ai quali si aggiungono Astra, che realizza veicoli pesanti da cava, i veicoli della difesa di Iveco Defences – impegnata, tra l'altro, con Bae nella commessa da 1,2 miliardi $ per la fornitura di 200 nuovi anfibi ai Marines (400 milioni la quota di Cnh) - e la tedesca Magirus specializzata nei veicoli anti incendio.

Camion, bus e motori

La nuova società quotata denominata per il momento «On Highway» (attività stradali) invece sarà quella che nascerà dallo spin off dei veicoli commerciali e dei motori. Con ricavi pro forma di 13,1 miliardi di dollari del 2018. E raggruppa i brand Iveco, Iveco Bus e Heuliez Bus (69% del fatturato) assieme a Fpt Industrial (31% dei ricavi), società a elevati margini, che produce motori e trasmissioni per veicoli commerciali e macchine agricole sia per le società del gruppo che per conto terzi per le concorrenti.

Due investimenti per il futuro green

I motori a idrogeno ed elettrici per i camion e l'«Android» dell'agricoltura digitale. Accanto al piano industriale Cnh Industrial ha annunciato due investimenti strategici. Iveco è leader in Europa nella produzione di veicoli commerciali a metano, con 50mila motori già realizzati da Fpt. E quasi 30mila tra camion e autobus già circolanti a metano.

La quota di mercato di Iveco in Europa supera il 70% del mercato, una tecnologia avanzata e in regola con gli standard di emissioni Euro 5. La prossima frontiera è la transizione da gas naturale a biogas, passaggio che azzererebbe a zero le emissioni di Co2. La stessa tecnologia e la stessa infrastruttura distributiva che serve oggi a rifornire i camion e i bus a metano un domani molto vicino potrà essere utilizzata, spiegano gli esperti, per “fare il pieno” ai motori a celle combustibili.