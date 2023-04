Iveco rilancia sui bus elettrici e arriva a mille ordini nel 2023 con le gare Consip

Ascolta la versione audio dell'articolo

Iveco rilancia sulle forniture di bus elettrici per il mercato italiano grazie alla nuova gara appena aggiudicata da Consip. E porta a mille il numero di autobus ordinati nel corso del 2023 e destinati alle diverse amministrazioni pubbliche italiane. Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici in capo a Iveco Group, si è qualificato con il proprio autobus elettrico E-WAY. Dei 925 veicoli oggetto di questi lotti, le aziende di trasporto pubblico potranno ordinare la quota parte massima stabilita (il 40% secondo le attuali condizioni) nel corso dei prossimi due anni.

Iveco Bus, che domani inaugurerà la linea di produzione di bus elettrici nello stabilimento del Gruppo a Foggia, ha già in portafoglio accordi per la fornitura di quasi 900 autobus sempre attraverso le gare Consip, per lotti precedentemente aggiudicati. A questo pacchetti si aggiungeranno quelli dei modelli elettrici, per un totale ordini previsto superiore alle mille unità nel corso dell’anno.

Iveco Bus fornirà 100 autobus Crossway a gas naturale a TUA, Società Unica Abruzzese di Trasporto, azienda del settore Tpl operante nella regione, mentre 203 mezzi, di cui 68 Crossway a gas naturale, andranno alla Regione Molise. Sia gli autobus elettrici E-WAY sia i Crossway destinati a TUA verranno prodotti nelle linee di assemblaggio del nuovo impianto Iveco Bus di Foggia, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni.

Il Gruppo ha registrato l’anno scorso ricavi consolidati in crescita del 13%, a quota 14 miliardi di euro. Il ceo Gerrit Marx ha fissato una serie di punti chiave nella strategia di sviluppo: «Raddoppieremo i nostri sforzi per creare nuove partnership – ha ribadito Marx –, per mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, per accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti e per consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica».

Il segmento bus confluisce nel comparto veicoli commerciali e-... dove i ricavi netti sono aumentati del 17,3%, «principalmente per effetto di maggiori volumi nei veicoli industriali e negli autobus in Europa e Sud America, e di migliori prezzi» come evidenziato da una nota della società a commento delle performance finanziarie del 2022.