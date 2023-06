Iveco in altalena dopo addio Cfo, analisti sorpresi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’addio del cfo frena il titolo Iveco Group che parte in fondo al FTSE MIB e poi recupera terreno. Prima dell’apertura dei mercati, infatti, il gruppo ha spiegato che Francesco Tanzi - che nel ruolo di chief financial officer ha lavorato sullo spin-off e al primo anno di Iveco come azienda indipendente - assumerà un nuovo incarico in un altro settore industriale entro la fine del terzo trimestre di quest'anno. L’azienda ha già iniziato la ricerca del suo successore, con la prospettiva di assegnare l'incarico entro la fine di questo periodo transitorio.

«Voglio ringraziare Francesco per ogni suo contributo sin dalla creazione di Iveco Group come azienda indipendente, periodo durante il quale abbiamo impresso un deciso impulso nell'esecuzione dei nostri piani per il futuro», ha detto Gerrit Marx, Ceo di Iveco Group.



Loading...

Ma come hanno reagito gli osservatori? Dopo una lunga permanenza in Pirelli, ricostruiscono a caldo gli analisti di Intermonte, Tanzi era entrato in Iveco a inizio 2022 e «a nostro avviso era una figura rispettata dal mercato, anche se ha sempre tenuto un basso profilo». In ogni caso, sottolineano, la sua uscita «non era un evento atteso ed avviene per nuove opportunità professionali in altre industrie» ma «non riteniamo avvenga per motivi conflittuali». Nell’attesa che arrivi un successore, il titolo resta sotto i riflettori a Piazza Affari.