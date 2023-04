Iveco scatta in Borsa sulla scia dei conti di Volvo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I conti record annunciati da Ab Volvo spingono Iveco Group a Piazza Affari. I titoli del gruppo italiano sono in testa al FTSE MIB, sulla scia del rally messo a segno dal costruttore svedese di camion alla Borsa di Stoccolma. Nel primo trimestre del 2023 Volvo ha registrato un balzo del 45% dell'utile operativo adjusted a 18,4 miliardi di corone (1,76 miliardi di dollari), decisamente superiore alle previsioni degli analisti.

I numeri preliminare mostrano quindi che il gruppo è riuscito a superare i problemi legati alle difficoltà di approvvigionamento e all'aumento dell'inflazione, pur non fornendo al momento dettagli. I risultati, sottolineano gli analisti di Jp Morgan, potrebbero indicare un miglioramento per l'intero settore, con implicazioni positive in particoalre per Daimler Truck, Traton e Iveco. A Francoforte corrono anche Daimler Truck e Traton.