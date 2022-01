Iveco scatta a Piazza Affari e torna sopra gli 11 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Iveco Group corre a Piazza Affari in una giornata positiva per tutto l'automotive europeo, che sale a livello settoriale dello 0,56%. Iveco è tra le migliori del FTSE MIB e si riporta sopra gli 11 euro per azione, puntando a chiudere il gap aperto a inizio anno. Il titolo Iveco ha debuttato a Piazza Affari il 3 gennaio con un prezzo di apertura a 11,26 euro per azione e nel primo giorno di contrattazione ha perso il 9,1% anche a causa di un assestamento del prezzo iniziale legato allo spin off da Cnh, toccando un minimo a 9,57 euro.

Le azioni hanno poi recuperato terreno nelle giornate successive, con il massimo toccato il 5 gennaio a 11,416 euro oltre il prezzo d'esordio, per poi ripiegare e trattare comunque sempre oltre i 10 euro. Dal 12 gennaio si è innescato un nuovo movimento al rialzo e le azioni hanno toccato un top a 11,12 euro. Mercoledì in un report Intesa ha avviato la copertura sul titolo consigliandone l'acquisto e fissando un prezzo obiettivo di 16,9 euro, con un upside di oltre il 60% rispetto alle quotazioni attuali. I ricavi 2021 sono stimati a 12,2 miliardi di euro, con una quota di mercato complessiva del 7%.