Ivr, qualità e puntualità fanno volare il fatturato Esportazioni in 90 Paesi

Tra i punti di forza di Ivr, l’attenzione alla sostenibilità che ne ha fatto una realtà di primo livello nella fornitura di sistemi volti soprattutto al risparmio energetico. «Attraverso il sistema di controllo domotico smart della linea Blossom Intelligent Controls, sia per impianti a radiatori sia a pannelli radianti, siamo in grado di offrire soluzioni che consentono importanti risparmi energetici negli immobili. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, stiamo lavorando per il riciclo degli imballi, sia quelli che riceviamo sia quelli che spediamo, cercando di impiegare meno plastica, riciclata o a sua volta oggetto di riciclo. Per quanto riguarda la produzione, le nostre lavorazioni non sono energivore, ma subiamo in modo passivo le ricadute dei costi energetici maggiorati, anche se mitigati, delle stamperie di ottone, e quelli determinati da fattori come la guerra e l’inflazione».

Secondo Graziano Giacomini, le prospettive di crescita per Ivr sono molto buone: «Il trend è più che buono. Già da qualche anno abbiamo iniziato un percorso di sviluppo virtuoso, con una crescita costante a due cifre tutti gli anni. Stiamo spingendo anche sulla parte degli investimenti: disponiamo di uno stabilimento di ampie dimensioni, che ci assicura buone possibilità di espansione. Nel 2024 lanceremo un programma quinquennale di sviluppo: le nostre aspettative per l’azienda sono molto positive. Certamente esse dipenderanno non soltanto dai fattori endogeni, ma anche da quelli esogeni. Noi siamo pronti e attrezzati, ci contiamo. I risultati degli ultimi due/tre anni ci danno ragione e questo ci fa pensare di essere sulla strada giusta e ci conforta il fatto di disporre di un team molto valido di manager».

