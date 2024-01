Ivrea-Aosta in bus fino al 2026, al via i lavori per elettrificare la ferrovia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci vorranno tre anni per completare i lavori di elettrificazione del collegamento ferroviario tra Ivrea e Aosta, snodo infrastrutturale importante per la regione alpina che però, insieme al Piemonte, dovrà affrontare mesi di traffico deviato sui bus lungo la tratta. A cominciare dal 3 gennaio. I lavori, per 110 milioni di euro, inizieranno entro aprile mentre nel primo trimestre dell’anno saranno avviati i lavori propedeutici sull’area del cantiere, comprese le bonifiche per ordigni bellici.

A organizzare i servizi di trasporto sostitutivi sono l’assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione autonoma e Trenitalia. I 44 treni giornalieri nella tratta saranno sostituiti con 99 corse giornaliere a bordo di mezzi forniti dalla Vita Spa di Arnaud. Percorreranno sia i tragitti autostradali Aosta-Ivrea, Aosta-Verrès, Aosta-Verres-Pont-Saint-Martin-Martin (31 mezzi su 99) che percorsi secondari per garantire la massima capillarità.

«Abbiamo scelto di diversificare i bus che percorrono i tratti in autostrada da quelli che raggiungono le destinazioni secondarie - spiega Fabio Cairoli direttore regionale Vda Trenitalia – proprio per ridurre il più possibile i tempi di percorrenza e per adeguare l’offerta alle esigenze dei viaggiatori». Dalla prossima settimana il servizio integrerà il ritorno di pendolari e studenti e, soprattutto, dovrà fare i conti con la ripresa del traffico dopo le feste. Resteranno invece invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea e Torino, per un totale di 600 posti complessivi al giorno.

Il primo regionale veloce parte da Torino Porta Nuova all’alba (5,25), da Ivrea alle 6,41. 9’ultimo treno da Torino è alle 22,25, nel week end si aggiunge una corsa a metà pomeriggio. Quanto ai bus, il primo da Aosta parte alle 8,05, da Ivrea invece alle 5,50. Nella giornata di avvio del nuovo sistema di collegamenti personale dell’Assessorato regionale ai Trasporti e di Trenitalia sarà impegnato a monitorare l’andamento dei servizi.

«È un grande progetto quello che la Valle d’Aosta si appresta ad affrontare – spiega l’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy – che determinerà un cambiamento nelle abitudini del nuovo sistema di collegamento con i bus tra Aosta e Ivrea.I primi giorni saranno determinanti per una valutazione del servizio e per calibrare gli aggiustamenti».