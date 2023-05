Ivrea-Aosta, tre anni per elettrificare la linea

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha aggiudicato di recente la gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta. Si tratta di un intervento del valore di circa 79 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr, aggiudicato al consorzio di imprese composto da Impresa Luigi Notari (capofila), Sifel, Costruzioni Linee Ferroviarie, Clf e Rete Costruzioni Ferroviarie. Il progetto consiste nell’elettrificazione del tratto di 66 km tra Ivrea ed Aosta, e prevede la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Chatillon e Aosta con l’adeguamento delle opere e delle gallerie lungo la tratta. È inoltre previsto l’adeguamento delle stazioni di Nus e Hone Bard agli standard internazionali in termini di accessibilità per persone a mobilità ridotta, con la realizzazione di un sottopasso e sovrappasso, ascensori, percorsi per ipovedenti e marciapiedi rialzati. La ferrovia chiuderà dal 10 dicembre e per tre anni e sarà introdotto un servizio di bus sostitutivo. La conclusione dei lavori è prevista nel 2026. Sui costi complessivi di tutte le opere necessarie potrebbe influire l’incremento dei prezzi delle materie prime.