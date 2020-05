Ivs Group resiste al virus ma non vede i crediti dovuti dallo Stato Nei primi tre mesi dell’anno il fatturato consolidato è stato pari pari a 100,1 milioni di euro, in calo del 12,3% rispetto a marzo 2019 di Alberto Annicchiarico

La vecchia storia dei debiti non pagati dallo Stato alle imprese. Conti in ordine, persino una certa qual resilienza nei confronti della pandemia e però 25 milioni, somma pari a un quarto del fatturato, che non rientrano in cassa. IVS Group è̀ il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack . Opera principalmente in Italia (80% circa del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 202.000 distributori automatici e semiautomatici, tra l’altro, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane. Il gruppo ha una rete di 82 filiali e oltre 3.000 di collaboratori; serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 850 milioni di erogazioni nel 2019.

Nei primi tre mesi dell’anno il fatturato consolidato è stato pari a 100,1 milioni di euro, in calo del 12,3% rispetto a marzo 2019. L’Ebitda ha toccato i 28,1 milioni, in aumento del 1,2% rispetto al 2019, mentre l’utile netto consolidato è stato pari a 8,7 milioni. Inoltre sono state perfezionate 2 nuove acquisizioni in Italia, per un valore di circa 700 milioni .

Resta quel neo. «Abbiamo adeguata liquidità e linee di credito inutilizzate, grazie a politiche finanziarie accorte e impostate negli anni passati. Non abbiamo chiesto, né dovremmo aver bisogno di finanziamenti con garanzia pubblica. Piuttosto, saremmo più che soddisfatti se i 25 milioni ci venissero rimborsati in tempi ragionevoli», commenta l’investor relator Marco Gallarati. All’appello mancano anche «ingenti crediti Iva» e 8 milioni dovuti dal Mise per sanzioni ormai rientrate. «Possiamo competere e crescere con le nostre forze, se ognuno fa il suo dovere».