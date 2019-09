Ivs Group a segno con il suo bond, 300 milioni in sole 6 ore L'offerta dei titoli sul Mercato telematico obbligazionario gestito da Borsa Italiana ha riscosso grande successo sia tra gli istituzionali che nel retail

Si è chiuso sorprendentemente in anticipo, in circa 6 ore, il collocamento da 300 milioni di euro del bond di Ivs Group con scadenza 2026, al tasso fisso del 3%. L'offerta dei titoli sul Mercato telematico obbligazionario gestito da Borsa Italiana ha riscosso grande successo sia tra investitori istituzionali (una cinquantina di diversi soggetti per l'80% circa dell'offerta ), sia tra reti di promotori e pubblico indistinto (il 20% circa dell'offerta è andato al retail) con un numero di contratti pari a 2.225.



Alessandro Moro CFO di Ivs Group nel commentare l'operazione, ha sottolineato come il mercato abbia apprezzato «l’eccellenza operativa di Ivs» - primo gruppo nel settore del vending in Italia e secondo in Europa - e la sua capacità di innovare costantemente ogni ambito della gestione.

«Vogliamo continuare a svilupparci in modo virtuoso, portando sempre di più, anche in Europa, un'eccellenza italiana, fatta di lavoratori, di tecnici, di fornitori e di comunità in cui operano i nostri clienti, che da molti anni beneficiano, direttamente e indirettamente, del valore che abbiamo generato». (Al.An.)