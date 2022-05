Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il 2022 è un traguardo importante per IVV che compie i suoi primi 70 anni. L'azienda, che rappresenta un nome di primo piano nel mondo della cristalleria legato ad un'artigianalità di grande livello, per festeggiare l'anniversario IVV ha deciso di rieditare la collezione di bicchieri da degustazione Noè, un must-have per chi ama bere vini importanti.



IVV è una delle principali e pochissime vetrerie che ancora producono in Italia. L’azienda è stata fondata nel 1952 come Cooperativa dei Lavoratori, grazie a 35 operai sindacalizzati, licenziati perché avevano in tasca la tessera della Cgil. Dal 1952 combina la ricerca sui materiali, la creatività e il design con la tradizione artigianale, le tecniche di produzione avanzate e il controllo dei processi.

Loading...

Il legame con il territorio - Toscana e Firenze - è molto forte, con il suo patrimonio di cultura e tradizioni, da sempre fonte di ispirazione per la creatività di IVV.

Dal 1952 l’azienda è cresciuta rapidamente, oggi conta circa 50 dipendenti che lavorano in uno stabilimento di oltre 7.500 metri quadrati. Il 2021 si è chiuso con un fatturato pari a 6 milioni di Euro (30% mercato interno e 70% mercati internazionali con gli Stati Uniti in testa) con un incremento del 60% e ad oggi l'azienda ha già raggiunto un ulteriore 40% che si augura di mantenere o incrementare entro al fine dell'anno 2022. E' presente in oltre 70 Paesi e i suoi prodotti, standard e su misura, sono scelti dai principali player nei settori Retail, Horeca, B2B e promozionale.

IVV riedita Noè, il mondo del vino in un bicchiere Photogallery7 foto Visualizza

IVV ha segnato la storia del design con prodotti iconici, che anticipavano le tendenze e le mode: dagli anni ’50 agli anni ’90, grazie alla scala industriale data alla sua attività produttiva, è stata un precursore nella realizzazione di prodotti in vetro per la tavola e il buffet e per l’arredamento della casa accessibili ad un mercato sempre più ampio, fino ad allora accessibile a pochi perché espressione di una pura maestria artigianale d’elite.