IWBank pronta a diventare IW Private Investments Sim

Per IW bank, banca digitale del Gruppo Ubi legata ad un canale di consulenti finanziari, si apre un nuovo orizzonte come IW Private Investmens Sim. Nell’iter di fusione tra Banca Intesa e Ubi Banca la ex IWbank , ottenute tutte le autorizzazioni del caso, si avvia diventare una delle reti della Divisione Private che fa capo all’interno del Gruppo Intesa a Fideuram Intesa PB. Per questa ragione si procederà a giorni alla scissione delle attività bancarie di IW Bank a favore di Fideuram - Intesa PB...