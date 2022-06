Iwc rafforza i legami con aviazione e motori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Iwc dedica la prima parte dell’anno alla collezione Pilot’s Watch Top Gun Edition, con il lancio di quattro nuovi modelli. Due introducono la ceramica: bianca nel Pilot’s Watch Chronograph Lake Tahoe, verde nel Pilot’s Watch Chronograph Woodland, tonalità che il brand svizzero ha definito insieme a Pantone. «Volevamo avere le referenze di colore migliori per il tipo di materiale usato – spiega Christoph Grainger-Herr, ceo di Iwc –. Il colore deve essere ingegnerizzato nella struttura molecolare dell’orologio e ogni più piccola sfumatura deve essere ottenuta scientificamente. Raggiungere il colore desiderato è un processo lungo che prevede tantissimi test. Sicuramente ne presenteremo di nuovi in futuro».

Le altre due novità sono il Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun Ceratanium e il Big Pilot’s Watch 43 Top Gun. «Alla base dei nostri orologi da sempre c’è la funzionalità e l’utilizzo di materiali lavorati per renderli robusti e durevoli», aggiunge il ceo della maison, che ha . Riguardo alla partnership con la divisione Top Gun dell’aviazione americana, Grainger-Herr spiega: «È attiva dalla fine del 2006 e ho lavorato per estenderla. Ora abbiamo la licenza più ampia in ambito militare di tutti i brand di orologi e creiamo segnatempo per tutte le unità aeree della U.S. Navy e del Corpo dei Marines». Restando in tema di collaborazioni, è di lunga durata quella tra Iwc e il mondo dei motori. «C’è uno spirito e un’affinità naturale tra l’ingegneria automobilistica e quella orologiera e i prodotti sono sviluppati come opere d’arte», puntualizza Grainger-Herr. Da anni Iwc è al fianco del team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas e, durante il weekend del Gran Premio di Miami (6-7-8 maggio), ne ha presentato il primo orologio ufficiale: il Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, con cassa in titanio e quadrante nero con inserti nello stesso verde visto sulle monoposto e in vendita solo online.

Sulla distribuzione, il ceo ha le idee chiare: «Chi vuole vivere un’esperienza può visitare il negozio, altrimenti può usare il digitale, più comodo e facile. Noi vogliamo essere presenti ovunque, perché molto spesso lo stesso cliente interagisce con più canali prima di finalizzare l’acquisto. Recentemente abbiamo inaugurato un concept store molto grande a Dubai che sta andando molto bene e apriremo nuovi spazi nel mondo nei prossimi mesi».

Del nostro mercato parla Thomas Perini, brand director Italia e Grecia di Iwc: «I nuovi lanci sono stati accolti bene e siamo molto fiduciosi anche per la seconda parte dell’anno, visto che abbiamo già registrato molti ordini e abbiamo in programma attività in presenza interessanti incentrate sull’alta orologeria, una delle quali sarà a Milano a settembre».