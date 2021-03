Iwg acquista Copernico per espandere la rete uffici

3' di lettura

Copernico passa di mano ed entra a far parte del gruppo Iwg, società specializzata nel settore degli spazi flessibili, presente sul territorio nazionale con i marchi Regus, Spaces e Signature. Un’operazione il cui valore, per contratto, non è stato ancora svelato, ma che cade in una fase di ripensamento del business per il settore degli uffici. Salgono così a 84 i business center e cresce del 50% la superficie di spazi gestita da Iwg, per un totale di 227 mila metri quadrati.

Nel network entrano infatti 14 spazi di coworking e uffici distribuiti a Milano, Bologna, Torino, Cagliari, Varese e Trieste, che continueranno ad operare con il marchio Copernico- Iwg.

Mauro Mordini, country manager Italia di Iwg, spiega: «L’operazione si inserisce nel percorso di espansione sempre più capillare della nostra rete; un percorso accelerato, in Italia e nel mondo, dagli effetti della pandemia, che ha contribuito all’affermarsi di forme di lavoro ibride. A fianco delle sedi centrali, le aziende sono sempre più propense a investire in uffici distribuiti sul territorio, per consentire ai propri dipendenti di ridurre gli spostamenti e lavorare da sedi idonee».

Pioniere nel settore degli spazi di lavoro flessibile, Iwg, con sede in Lussemburgo e quotato alla Borsa di Londra, conta oggi 3500 location in 120 Paesi. «L’ingresso di Copernico amplia la nostra offerta – sottolinea Mordini - consentendoci di soddisfare pressoché qualsiasi esigenza, in termini di qualità e ubicazione, sul territorio nazionale».

A fianco di un’importante presenza nelle metropoli, il gruppo sta puntando su una copertura sempre più diffusa a livello territoriale. Di poche settimane fa l’annuncio dell’avvio dei lavori entro il 2021 per l’apertura di altri 10 business center nelle città di Como, Varese, Parma, Reggio Emilia e Modena.