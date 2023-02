Iwg, guardare ai risultati e non alle ore cambia spazi, tempi e profili professionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mondo del lavoro nel 2023 cambierà ancora pelle. Già fortemente influenzato dall’avvento del lavoro ibrido, sarà sottoposto ad ulteriori cambiamenti determinati dall’innovazione e dalla tecnologia. Anche nuove correnti di pensiero legate ai temi della sostenibilità, della produttività e del recruitment condizioneranno la sua fisionomia. È quanto emerge dal white paper realizzato da Iwg, società specializzata negli spazi di lavoro flessibili – presente in Italia con i brand Regus, Copernico, Spaces, Signature e HQ – che ha analizzato le principali tendenze del settore.

Il focus sui risultati

Nel futuro a breve termine – emerge dalla ricerca – i risultati conteranno più delle ore di lavoro e nel post Covid la mentalità delle aziende sta cambiando. Si focalizzano sul raggiungimento degli obiettivi piuttosto che sulle ore trascorse al lavoro. Una situazione che ha portato anche a sperimentare nuovi modelli organizzativi, tra cui la settimana di 4 giorni lavorativi.

Secondo un sondaggio di Iwg, il 55% dei professionisti della generazione Z si aspetta addirittura che possa diventare la norma nei prossimi anni.

È una policy sempre più diffusa, poi, quella di permettere ai dipendenti di lavorare dovunque vogliano. Si stima che i nomadi digitali nel mondo siano già più di 35 milioni. Un numero destinato a crescere, considerando che sono in aumento le aziende che offrono questa policy e secondo gli ultimi studi di Iwg, due terzi dei lavoratori ritiene che poter scegliere dove lavorare possa migliorare le performance.

Diventano sempre più attrattive le piccole città e i sondaggi evidenziano quanto le persone vogliano lavorare vicino a dove vivono. Un'indagine sulla generazione Z (che entro il 2025 rappresenterà più di un quarto della forza lavoro mondiale) rivela che l’85% vuole lavorare vicino a casa. Da sottolineare, poi, che le aziende sono sempre più propense a optare per modelli “a raggiera”, ovvero per sedi centrali più contenute affiancate da più sedi satellite, ubicate in prossimità delle aree di residenza della forza lavoro.

Gli uffici iniziano a farsi largo anche nel metaverso e alcune organizzazioni stanno già iniziando a sviluppare i propri spazi virtuali dove organizzare sessioni di training, incontri, eventi o semplici occasioni di confronto. Alcuni sono accessibili da laptop, altri anche tramite tecnologia VR.

Sostenibilità in primo piano

La sostenibilità è in cima all’agenda delle aziende di tutto il mondo. Chi è proprietario di uno spazio di lavoro si sta adoperando per apportare le migliorie necessarie a renderlo il più sostenibile possibile e chi deve sottoscrivere un affitto opta per soluzioni con il minor impatto ambientale. In tutto questo gioca un ruolo anche l’intelligenza artificiale e l'analisi dei dati, che possono aiutare a sviluppare spazi funzionali e a impatto ridotto.