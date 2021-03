iX3, il suv a zero emissioni con il classico stile Bmw Quasi 460 km di autonomia. Trazione solo posteriore e interni connessi e spaziosi di Simonluca Pini

Multienergia. Ovvero quattro diverse alimentazioni sotto al cofano della stessa vettura. Seguendo lo slogan «Power of Choice», che si traduce nella possibilità di scegliere l’auto in base alle proprie esigenze, Bmw ha ampliato l’offerta del suv X3 con la nuova variante completamente elettrica iX3. A differenza delle concorrenti, come la Mercedes EQC, il nuovo modello di Monaco di Baviera non si presenta con una linea inedita ma si va ad affiancare alle versioni benzina e gasolio mild hybrid e alla ibrida plug-in. Esteticamente il modello a zero emissioni si riconosce per una serie di dettagli funzionali al miglioramento dell’efficienza, a partire dalla nuova mascherina anteriore chiusa e dai cerchi in lega da 19 e 20 pollici ridisegnati per ottimizzare l’aerodinamica e più leggeri del 15 per cento. Non mancano particolari di colore blu, disponibili a scelta del proprietario.

Anche a bordo le differenze tra X3 e iX3 sono minime. Il tasto dell’accensione è diventato blu insieme ad altri particolari mentre la leva del cambio riceve la nuova posizione B per guidare in modalità “one pedal” con l’auto che appena si lascia l’acceleratore rallenta fino a fermarsi. Sempre in materia di frenata rigenerativa arriva lo step Autoadattivo in modalità Drive. Tradotto? La vettura regola la forza frenante in base alla morfologia del percorso. Sul fronte dell’infotainment troviamo il sistema Bmw 7.0, sempre più connesso e ora in grado anche di rendere lo smartphone una vera e propria chiave digitale. Peccato che la funzione sia per ora solo dedicata ad iPhone e non ad Android.

Per quanto riguarda lo spazio non calano i centimetri rispetto ai modelli termici, ad eccezione dei 40 litri persi nel pozzetto sotto il vano di carico. Completa come da tradizione la dotazione di sistemi di ausilio alla guida, disponibile fino al secondo livello di guida autonoma.

Passando alla motorizzazione troviamo l’unità elettrica da 286 cavalli in grado di assicurare uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.8” alimentata da un pacco batterie (posizionato sul fondo dell’auto) da 74 kWh effettivi. L’autonomia è pari a 459 km con omologazione Wltp e utilizzando una presa ad alta potenza da 150 kW si impiegano 34 minuti per passare dal 10 all’80% e in 10 minuti si recuperano 100 km di autonomia. Con una wallbox monofase da 7.4 kW si impiegano circa 10 ore per arrivare al 90% della carica.

Su strada la iX3 non fa rimpiangere la versione termica. Anzi. Grazie ad un ottimo feeling di guida in perfetto stile Bmw. L’abbassamento del baricentro e la presenza di serie degli ammortizzatori a controllo elettronico contribuiscono all’elevata agilità nel misto e al ridotto rollio nonostante gli oltre 2.180 kg di massa a vuoto. Promossa anche l’insonorizzazione a bordo e l’autonomia reale, con consumi contenuti nonostante la stazza dalla vettura. Da rivedere invece alcuni dettagli a bordo e a mancanza della trazione integrale potrebbe essere una discriminante per molti clienti.