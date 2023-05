J’Adore, il profumo nato dalla passione di Christian Dior per i fiori e le donne

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al Salone del Mobile Philippe Starck presenta le sedie Dior

«La donna è nel suo pieno diritto, compie una specie di dovere applicandosi a sembrare magica e soprannaturale: deve stupire, affascinare. Come un idolo, ella deve indorarsi per essere adorata. Deve dunque darsi a tutte le arti e i mezzi per elevarsi al di sopra della natura per meglio soggiogare i cuori e gli spiriti». Al pensiero di Charles Baudelaire è ispirata la nascita di J’Adore, un bouquet fiorito ultra femminile in un flacone originale: un’anfora di vetro - che richiama la silhouette di una donna - sormontata da un tappo collier in oro e da una biglia di vetro (Accademia del Profumo) disegnata dal designer Hervé van der Straeten e realizzata da Baccarat.

La creazione nel 1999

J’Adore di Dior è nato nel 1999 con l'intenzione di rendere omaggio alla passione del celebre stilista per i fiori e per celebrare le donne. Il nome deriva dall’esclamazione che monsieur Christian Dior amava ripetere quando qualcosa lo colpiva profondamente.

È stato creato dal naso Calice Becker e François Demachy con fiori profumati come l'ylang-ylang delle Comores, il gelsomino Sambac e la rosa Damascena, ingredienti preziosi se si pensa che servono 3 tonnellate di rose per ottenere un chilo di essenza e 6 milioni di fiori di gelsomino per un chilo di assoluta.

Le tante testimonial

Donne e fiori sono dunque i protagonisti di questa creazione e la passione - oltre agli abiti - dello stilista che cuciva petali di rosa nei bordi dei sui abiti prima di ogni sfilata per buon auspicio. Tra le varie testimonial del profumo ricordiamo la modella Carmen Kass, che nuota in una vasca dorata, e l’attrice Charlize Theron, protagoniste degli spot pubblicitari diretti da Jean-Jacques Annaud, ma anche dive senza tempo come Grace Kelly, Ava Gardner, Marilyn Monroe e Marlene Dietrich.

I premi vinti

Il profumo ha vinto il riconoscimento FiFi Award come “miglior profumo femminile dell’anno e nel 2007 quello per la miglior campagna pubblicitaria televisiva.