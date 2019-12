Jab si prepara all’Ipo per creare la più grande azienda di caffè quotata La società finanziaria che fa capo alla famiglia tedesca Reimann pronta al debutto con una big company mondiale del caffè per fare concorrenza a Starbucks e Nestlé di Lui.Ben.

Chicchi di caffè tostati (Reuters)

Sei i tuoi concorrenti sono giganti come Nestlé e Starbucks (e in arrivo anche i cinesi di Luckin Coffee) l’unico modo per batterli è crescere. JAB Holdings – il colosso che fa capo alla famiglia tedesca Reimann e che ha in portafoglio partecipazioni in marchi come le scarpe Bally, Dr Pepper, Schweppes, il caffè Hag, la catena Pret a Manger, le macchine per espresso Senseo, Tassimo, il brand del tè Pickwick e molti altri – scommette sul caffè.

Secondo quanto riportato dal Financial Times e da Reuters, JAB punta a unire Jacobs Douwe Egberts Group e Peet’s Coffee, attivi nella torrefazione e distribuzione di caffè, già nel paniere della holding, in una sola società, procedere alla quotazione probabilmente sulla piazza di Amsterdam e raccogliere 3 miliardi di euro.

Se l’operazione andrà in porto JDE Peet’s sarà la maggiore società di caffè quotata con vendite annuali per circa 7 miliardi di euro in 140 paesi. A capo della nuova società Casey Keller, ceo di Peet's, mentre il ceo attuale JDE Frederic Larmusea rimarrà come consigliere.

JAB Holding Company oltre alla presenza nell’universo caffè tramite Jacobs Douwe Egberts (JDE), la più grande coffee company nel mondo interamente dedicata al settore FMCG (acquistata nel 2013 a 9,8 miliardi di dollari), Peet's Coffee & Tea, azienda premier degli specialty coffee e tè (comprata nel 2012 a 977 milioni di dollari), di Caribou Coffee Company, specialty retailer di caffè premium, è anche il più grande azionista della Coty Inc., leader globale del settore cosmetico, oltre ad essere azionista di minoranza in Reckitt Benckiser PLC, colosso del settore healthcare e prodotti per la casa.