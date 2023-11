Jack Ma riparte da una start up di piatti pronti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jack Ma riparte da una start up di cibi pronti, denominata “La cucina di Ma”. Il fondatore del colosso dell’e-commerce Alibaba ha infatti fondato una nuova società che vende alimenti preconfezionati con una capitale di iniziale di 10 milioni di yuan (circa 1,3 milioni di euro), secondo i dati aziendali forniti dal database Qichacha.

L’attività principale del business è costituita dai pasti precotti, che hanno goduto una straordinaria impennata in Cina per l’effetto della pandemia del Covid-19. Jack Ma, che si è dimesso da ormai tre anni dal consiglio di amministrazione di Alibaba, a cui è seguito il giallo sul suo lungo silenzio e il suo ritorno in sordina.

Negli ultimi anni, quando il colosso dell’e-commerce era alle prese con l’inasprimento dei controlli normativi e antitrust da parte del governo centrale di Pechino, l’ex insegnante di inglese ha speso il suo tempo in prevalenza all’estero fino alla scorsa primavera. È stato visto in Giappone, Europa e Asia del Sudest, sempre più immerso nelle tecnologie agricole, soprattutto tra Sol Levante e Olanda (per le serre).

In Giappone, in particolare, i media locali hanno riferito di una visita all’innovativa struttura di ricerca sull’acquacoltura dell’Università di Kindai, a Osaka. Ma, che ha una partecipazione in una startup di acquacoltura attraverso un veicolo di investimento, sembra abbia voluto mettere a frutto questi suoi nuovi interessi dando vita alla nuova azienda, insieme al cambio delle abitudini alimentari spinto dai lockdown del Covid-19.

Come in Giappone e Corea del Sud, anche la Cina viaggia spedita verso un grande potenziale di espansione nel business dei pasti pronti da riscaldare a casa, saltando la tradizionale cucina ai fornelli. I cibi precotti sono appena il 10-15% dei pasti delle famiglie cinesi, contro il 60% del Giappone. Già ora, secondo le ultime stime degli analisti, il mercato ha un valore di circa 510 miliardi di yuan (70 miliardi di dollari), ma potrebbe raddoppiare nel prossimo triennio.