Jack’s Camp, Botswana

Parlare di vacanza esclusiva, in questo caso, non è un classico modo di dire. Il Jack’s Camp è un lussuoso campo safari all'interno di una riserva faunistica privata di un milione di acri nel deserto del Kalahari. Aperto nel 1993, è stato chiuso per lavori di ristrutturazione nel 2019 e ha riaperto all'inizio dell'anno scorso con nove enormi tende dotate di ogni comfort per alloggiare comodamente gli ospiti fra letti a baldacchino, antichi arredi da safari e piscine private con vista sulle Saline di Makgadikgadi. Per lo svago non mancano una biblioteca, una sala da biliardo e una sontuosa tenda da tè con tappeti persiani e cuscini di peluche. Per vivere questa avventura si spendono 1.450 dollari al giorno a persona, fotosafari compreso.

